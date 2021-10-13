Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi hâlâ çözülmüş değil

Atlantik Okyanusu'nun Kuzey Amerika kıyılarında bulunan Bermuda Şeytan Üçgeni’nde bugüne kadar 75 uçak ve yüzlerce gemi kayboldu. Bermuda Şeytan Üçgeni’nin gizemi hâlâ çökülmüş değil.

Bugüne kadar 75 uçak ve yüzlerce gemi Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu. Birçok kaptan ve pilotun korktuğu bu yer Atlantik Okyanusu'nun Kuzey Amerika kıyılarında bulunuyor. Bermuda Şeytan Üçgeni okyanusun yalnızca küçük bir bölümünü (1.500.000 km²) kapsar. Bölgede sebebi açıklanamayan pek çok kaybolma vakası yaşandı. Tıpkı 1958'de 32 kişiyi taşıyan Douglas DC-3 uçağının kaybolması ve tekrar bulunamaması gibi. Bugün kaybolmaların arkasında ekstrem hava şartları veya ekstrem jeolojik faktörler olduğu düşünülüyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni nerede?

Gemiler Amerika, Avrupa ve Karayipler'deki limanlara ulaşmak için Bermuda Üçgeni'nden geçiyor ve bu yönüyle dünyanın en yoğun kullanılan nakliye yollarından biri. Bölge Porto Riko ile Florida arasında yer almakta. Kuzey kısmının Bermuda Adası'nda son bulduğu düşünülür.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaç uçak ve gemi kayboldu?

Bermuda Şeytan Üçgeni son 100 yılda düzinelerce uçak ve geminin ortadan kaybolmasından sorumlu. Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya ilk yolculuğu sırasında bu bölgeye ulaştı ve gecelerden birinde denize büyük bir alev topu düştüğünü ve birkaç hafta sonra uzakta garip bir ışık belirdiğini not etti.

William Shakespeare'in "Fırtına" (The Tempest) oyunu bazı akademisyenlere göre gerçek bir Bermuda gemi enkazına dayanıyor ve o zamandan bu yana bölgeye dair gizemli havayı artırdığı düşünülüyor.

Atlantik okyanusunun ortasındaki yoklukta turistik Bermuda Adası belirir...

300'den fazla askerin bulunduğu 165 metrelik donanma kargo gemisi USS Cyclops'un Barbados ve Chesapeake Körfezi arasında bir yerde battığı 20. yüzyıla kadar Bermuda Şeytan Üçgeni'ne dair sebebi açıklanamayan kayıp raporları halkın yeterince dikkatini çekmemişti.

Bu bölgede son 100 yılda en az 1000 hayat kaybedildi. Her yıl ortalama dört uçak ve 20 yat kayboluyor.

En bilinen kaybolma vakaları

En son 2017'de dört kişiyi taşıyan özel bir uçağın Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmasının rapor edilmesiyle bölge araştırılmış ve bir uçak enkazı bulunmuştu. Kazada pilot, etkinlik yönetimi firması Skylight Group CEO'su 40 yaşındaki Jennifer Blumin ve iki küçük oğlu hayatını kaybetti. Hayatta kalanlara dair bir ize rastlanmadı.



Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan 5 torpido uçağından biri (Flight 19)...

En ünlü gizemlerden biri ABD'ye ait 5 torpido bombardıman uçağının 5 Aralık 1945'te Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinde kaybolduğu Flight 19 uçuşudur.

Uçuştaki 14 asker hiç iz bırakmadan kayboldu. Flight 19'u araması için gönderilen Martin PBM Mariner kurtarma uçağı da içerisindeki 13 mürettebatla bir daha geri dönmedi.

1918'de USS Cyclops, 1. Dünya Savaşı'nda Amerikan filosuna yakıt sağlayan büyük bir taşıyıcı gemiydi. Gemi, 309 kişiyle denize açıldı ve ağır yüklerle doluydu. Barbados'tan Baltimore'a varışının gecikmesi üzerine arama ekipleri gönderildi ancak gemi asla bulunamadı. Cyclops'un kardeş gemilerinden ikisi 1941'de aynı rota üzerinde kayboldu.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde neler oluyor?

Gizemli kaybolmalara dair bazı makul açıklamalar var ve bunlardan en saygı duyulanı ekstrem hava şartları veya insan hatası teorisidir. Alanda sıra dışı bir manyetik alan olduğu teorisi uzun süre önce çürütüldü.

1- Tropikal siklonlar – Tropikal sularda güçlü fırtınalar oluşur ve bunlar tarihte binlerce insanı öldürmüştür. 14 Mayıs 1986'daki Pride of Baltimore da dahil olmak üzere siklonlar birçok gemi batması vakasının sebebi olarak gösterildi.

2- Metan hidratlar – Devasa sualtı gaz patlamaları gemilerin ortadan kaybolmasının nedeni olabilir. Dünya yüzeyinde yaşanan toprak kaymaları geniş gaz yatağını ortaya çıkarabilir. Bu durum suyun yoğunluğunu önemli ölçüde azaltır. Aşırı düşük yoğunluklu su, gemilerin aniden dibe batmasına neden olur. Yanıcı gaz ayrıca uçakları patlatabilir.

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Bölge üzerinde asılı duran üç garip altıgen bulut var...

3- Elektronik sis – Bermuda Şeytan Üçgeni kaybolmalarına dair en dikkate değer teori ve meteorolojik bir olgu. Bu sisin uçak ve gemideki ekipmanların arızalanmasına neden olduğu söyleniyor – pusulanın durmadan dönmesi gibi.

4- İnsan hatası – Avustralyalı bilim adamı Dr. Karl Kruszelnicki gibi bazıları kazaları sadece insan hatasına bağlıyor. "Londra Lloyds ve ABD sahil güvenlik görevlilerine göre, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan uçakların sayısı dünyanın herhangi bir yerindeki yüzde ile aynıdır" diyor.

5- Altıgen bulutlar – En yeni açıklamalardan biri bulutların saatte 270 km hızla hareket eden rüzgarlar oluşturmasıdır. Bu rüzgarlar 13 metreden yüksek dalgalar oluşturacak kadar güçlüdür.

Bu teoriler dışında Bermuda Şeytan Üçgeni hala kesin olarak anlaşılmış değil.

Kaynak: ungo.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.