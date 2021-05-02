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Berlusconi taburcu edildi

İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi hastanede 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

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02.05.2021 00:44:26
Berlusconi taburcu edildi

6 Nisan'da Fransa'nın güneyinde yaşayan kızının yanında Paskalya kutlamalarına katılan 84 yaşındaki eski politikacı Silvio Berlusconi, test yaptırmak amacıyla Milano yakınlarındaki hastaneye kaldırılmıştı.

Euronews'in haberine göre; İtalyan basını ise geçen eylülde koronavirüse yakalanan medya patronunun akciğer inflemasyonunun yeniden nüksettiğini ileri sürdü.

Ayrıca doktorların, Berlusconi'nin hastaneden ayrılmasını evinde bir odanın tam teşekküllü hastane odasına dönüştürülmesi şartıyla kabul ettiği de belirtildi.

Koronavirüsü atlatmasının ardından 4 defa test için hastaneye giden eski politikacı, iki hafta önce de 'rutin' sağlık kontrolü için hastanenin yolunu tutmuş, bu sebeple hakkında görülen bir davaya katılamamıştı.

2016'da açık kalp ameliyatı geçiren Berlusconi, ocak ayında kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eski politikacı ayrıca prostat kanserini de yenmeyi başarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan