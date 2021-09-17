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Berlusconi, sağlık taramasından geçmeyi reddetti

İtalya'da rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin davası, hakimin 'sağlık kontrolü' talebinin İtalyan siyasetçi tarafından geri çevrilmesinin arından devam edeceği açıklandı.

51 Dakika Önce
2021-09-17 07:01:06
Berlusconi, sağlık taramasından geçmeyi reddetti

İtalya'da yargı kaynakları, eski başbakanlardan Berlusconi'nin, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkemenin yargılanmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kontrolünden geçmesi yönündeki emri reddetmesinin ardından davanın devam edeceğini bildirdi.

Geçen hafta Milano'da bir mahkeme, sık sık hastane ziyaretleri nedeniyle duruşmaları defalarca ertelenen Berlusconi'nin sağlığı hakkında uzman görüşü istemişti.

Siyasetçi ve iş insanı Berlusconi'nin verdiği ifadede, kendisini "sınırsız psikiyatri muayenesine" tabi tutmanın "geçmişine ve şerefine zarar verdiğini" belirterek mahkemenin emrinin "kendisine karşı bariz bir ön yargıyı" gösterdiğini iddia etti.

Eski Başbakan Berlusconi, duruşmanın gıyabında devam edeceğini söyledi.

Yargı kaynakları, bir sonraki duruşmanın 17 Kasım olarak belirlendiğini, ancak mahkemenin duruşmayı ileri bir tarihe almak isteyebileceğini aktardı.

Dava 2017'de başladı ve 84 yaşındaki Berlusconi, daha önce reşit olmayan bir kişiyle seks yapmakla suçlandığı ve beraat ettiği önceki davada tanıklara rüşvet vermekle suçlandı.

Dört dönem başbakanlık yapan Berlusconi, geçen yıl eylül ayında Covid-19'a yakalandıktan sonra bu yıl bir süre hastanede kaldı ve sağlığının ciddi derecede bozulduğuna dair spekülasyonlar arttı. Son haftalarda en az iki kez hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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