Berlusconi cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor

İtalya'da gelecek ay yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülkede adı en çok anılan olası adayların başında mevcut Başbakan Mario Draghi ile Silvio Berlusconi geliyor. 7 yıl görev süresine sahip cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri ve bölge temsilcilerinin katıldığı seçimle belirleniyor.

Siyasi sicilinde milyonlarca Euro karşılığında "senatör satın alma" gibi suçlamalar da bulunan Berlusconi, cumhurbaşkanlığı koltuğu için girdiği destekçi arayışında bu kez sanata başvurmayı seçmiş gibi görünüyor.

İtalya basınına göre Berlusconi, Noel için aralarında bakanlar, milletvekilleri, gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiye tablolar hediye etti.

Geçmişte de benzer hediyeler dağıttığı bilinse de bu seneki Noel cömertliği, İtalya basınında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için "destek avı" olarak yorumlandı.

Berlusconi'ye karşı eleştirel duruşlarıyla bilinen La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri Noel hediyelerini yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında yorumladı. Il Fatto Quotidiano, hediyeleri "müstakbel seçmenlere kur yapma" girişimi diye niteledi.

Il Fatto Quotidiano gazetesi, Berlusconi'nin cumhurbaşkanlığı için adının bile geçmesine itiraz ederek bir imza kampanyası başlattı. Gazete imza kampanyasında parlamenterlere seslenerek "Ona oy vermemenizi, hatta bunun sözünü bile etmemenizi istiyoruz. Hatta mümkünse aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Berlusconi'nin adının karıştığı yolsuzluk, mafya, fuhuş bağlantılı suçlamaları hatırlatan gazete, "Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın garantörü olmalıdır. Silvio Berlusconi ise yolsuzluğun ve fuhuşun garantörü" dedi.