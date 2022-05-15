DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Berlin'de Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi
İstanbul ve Van'da 1373 düzensiz göçmen yakalandı
İsveç'ten PKK açıklaması
Yunanistan: İsveç ve Finlandiya’yı NATO’da ağırlamaya hazırız
ABD'de bir markete silahlı saldırı: 8 ölü
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması
Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor
Malatya'da kaza: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı
Başıboş köpeklerden kaçarken düşen kişi öldü
'Bulgur kralı' Habib Bey'e yar olmayan dillere destan konak
Üstgeçitte bacağından vuruldu
Kene vakaları başladı
Çavuşoğlu’ndan 'NATO'da PKK'ya destek' uyarısı
15 Mayıs 2022 EYT mitingi saat kaçta başlayacak? EYT mitingi nerede, ne zaman yapılacak?

TIMETURK / DÜNYA / Berlin'de Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi

Berlin'de Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla Berlin'de üçlü zirve gerçekleştirdi

42 Dakika Önce
2022-05-15 00:40:34
Berlin'de Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. AA

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş