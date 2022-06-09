Berlin'de kalabalığı ezen sürücünün aracında çarpıcı Türkiye detayı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Alman başkentinde 2016'da terör saldırısı düzenlenen yerin yakınında kalabalığın üzerine araç süren zanlının Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğu, araçta Türkiye ile ilgili görüşlerini ifade ettiği posterler bulunduğu açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki işlek bir caddede bir okul grubunun arasına aracıyla dalarak bir kişinin ölümüne ve 6 kişinin hayati tehlike oluşturan şekilde yaralanmasına yol açan sürücüyle ilgili edinilen bilgiler, bunun kasti bir saldırı olduğuna işaret etti. Kurfürstendamm ile Tauentzienstraße arasında meydana gelen olayda, vitrine girerek duran Renault Clio marka otomobilden çıkarılıp gözaltına alınan sürücünün Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğu belirtildi. Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki zanlının aracında Türkiye ile ilgili görüşlerini dile getirdiği posterler bulundu.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, olayı soruşturan yetkililerin bunun 'gerçekten ağır düzeyde psikolojisi bozuk bir kişinin amok eylemi' olduğu sonucuna vardığını söyledi. Amok, bir kişinin bir konuya kafayı taktıktan sonra ani toplu saldırı düzenlemesine deniyor.

'Yetkililerin zanlının kafa karıştırıcı açıklamalarına anlam vermeye çalıştığını, karmaşık ifadelerinden daha fazlasını çıkarmaya çalışırken bir tercümandan yardım aldığını' aktaran Berlin Belediye Başkanı, böylece saldırının bağlamının ve sürücünün neyin etkisi altında hareket ettiğinin saptanmasına çalışıldığını belirtti.

BERLİN İÇİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ İFADE ETTİĞİ POSTERLER BULUNDU

Berlin eyaleti hükümetinin içişlerinden sorumlu en üst düzey siyasi yetkilisi Iris Spranger de 'araçta bulunan posterlerde sürücünün Türkiye ile ilgili görüşlerini ifade ettiğini' söyledi. Giffey, 'posterlerin kalabalığa araçla dalma olayıyla bağlantısı olup olmadığının henüz belirlenmediğini' ekledi.

Henüz herhangi bir örgütten saldırının sorumluluğunu üstlenme açıklaması gelmedi. Kalabalığın üzerine araç sürülen yer, 2016'da bir İslamcı aşırılıkçının Noel pazarına kamyonla dalarak 13 kişinin ölümüne, 170 kişinin yaralanmasına neden olduğu yere yakın. Giffey, dünkü olayın 6 yıl önceki saldırının derin yaralarını ve travmalarını yeniden açtığını dile getirdi.

Aracın ezdiği kalabalık ise okul gezisi için Hessen eyaletinden Berlin'e gelen öğrenci grubuydu. 51 yaşında bir kadın öğretmen olayda hayatını kaybetti.

BİLD: ARAÇTAN EYLEMİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİĞİNE DAİR YAZI ÇIKTI

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, soruşturma makamlarına dayanarak, olayın saldırı olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan bir yetkili, "Asla bir kaza değil, bir çok sayıda kişiyi hedef alan bir saldırgan, soğukkanlı bir katil" ifadelerini kullandı. Zanlının kimliğini Gor H. diye yazan Bild, poliste hırsızlıktan suç kaydı bulunan zanlının eylemin sorumluluğunu üstlendiğine dair yazının araçta bulunduğu iddiasına yer verdi. .