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Berlin'de göstericiler sokakları ateşe verdi: 60 polis yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyince sokakları ateşe verdi.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 23:02:11
Berlin'de göstericiler sokakları ateşe verdi: 60 polis yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklar yine karıştı.

Aşırı sol gruplar uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtindeki binaya yangın keşfinin yapılmasını engellemek istedi.

BARİKAT KURUP, LASTİKLERİ YAKTILAR

200 kişilik öfkeli grup, binanın bulunduğu adrese çıkan sokaklara barikat kurdu ve otomobil lastiklerini ateşe verdi. 60 polis yaralı Polisle işgalciler karşı karşıya geldi.

60 POLİS YARALANDI

Göstericiler polise taş ve şişe fırlatırken, olaylarda 60 polis yaralandı.

Ekim ayında da aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği aynı bina, polis müdahalesiyle tahliye edilmişti. Mülk sahibi ile işgalciler arasında hukuki süreç ise uzun süredir devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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