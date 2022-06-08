Berlin'de bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Oyuncu, "Polis varlığı inanılmaz. Bölgeyi boşaltıyorlar" dedi. "Şu anda yaralıları taşımak için gelen helikopterler var." dedi.

ALMANYA'DA DÜZENLENEN SALDIRILAR

Almanya, ölümcül 2016 saldırısından bu yana, çoğu psikolojik sorunları olduğu tespit edilen kişiler tarafından gerçekleştirilen bu tür birkaç saldırıya şahit oldu.

Aralık 2020'de bir Alman adam, güneybatıdaki Trier şehrinde bir yaya alışveriş caddesinde arabasını sürerek dört yetişkin ve bir bebeği ezerek öldürdü.

Aynı yılın başlarında, bir Alman adam, Volkmarsen kasabasındaki bir karnaval alayının geçişi sırasında aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu düzinelerce kişi yaralandı.

Ocak 2019'da da başka bir Alman uyruklu, batıdaki Bottrop ve Essen kentlerinde Yılbaşı gecesinde kalabalığın arasına aracını sürdüğünde sekiz kişiyi yaraladı. Olaya sebep olan Alman daha sonra psikiyatrik tedaviye alındı.

Nisan 2018'de bir Alman adam, Muenster şehrinde bir restoranın dışında oturan insanların üzerine minibüsünü sürerek beş kişinin ölümüne sebep olmuştu. Müfettişler, arac sahibi Alman'ın daha sonra zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi.

2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Futbol Kupası sırasında, yine bir Alman adam ise, Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda bir maçı izlemek için toplanan kalabalığın arasına arabasını sürerek yaklaşık 20 kişiyi yaralamıştı. Sürücü daha sonra bir psikiyatri hastanesine kaldırıldı.