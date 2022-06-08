Berlin'de bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
2022-06-08 12:43:34
Berlin Polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin aracını şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde yayaların üzerine sürdüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Berlis polis sözcüsü, birçoğunun durumunun ağır olduğunu söyledi.
Açıklamada, olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.
Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.
Olayın yaşandığı yerin, 19 Aralık 2016 tarihinde Tunuslu sığınmacı Anis Amri'nin bir TIR‘ı noel pazarına sürdüğü, 12 kişinin ölümüne yaklaşık 170 kişinin de yaralanmasına neden olduğu saldırı mahaline sadece 150-200 metre mesafede olduğu açıklandı.
Olay, batı Berlin'in kalbinde, en işlek alışveriş caddelerinden birinde gerçekleşti.
Raporlar, aracın caddeden saptığını ve bir dükkanın önüne çarpmadan önce kaldırıma çıktığını söylüyor.
Olay yerinden görüntüler, gümüş renkli bir Renault Clio'nun bir kozmetik mağazasının vitrininden düştüğünü gösteriyor. Ayrıca yolun ortasında battaniyeye sarılı bir cesede ait resimler de var.
Oyuncu John Barrowman, olay meydana geldiğinde yakınlarda olduğunu tweetledi ve olay yerinden yayınlanan bir videoda, arabanın mağaza önüne çarpmadan önce tekrar tekrar kaldırıma çıktığını söyledi.
Oyuncu, "Polis varlığı inanılmaz. Bölgeyi boşaltıyorlar" dedi. "Şu anda yaralıları taşımak için gelen helikopterler var." dedi.
ALMANYA'DA DÜZENLENEN SALDIRILAR
Almanya, ölümcül 2016 saldırısından bu yana, çoğu psikolojik sorunları olduğu tespit edilen kişiler tarafından gerçekleştirilen bu tür birkaç saldırıya şahit oldu.
Aralık 2020'de bir Alman adam, güneybatıdaki Trier şehrinde bir yaya alışveriş caddesinde arabasını sürerek dört yetişkin ve bir bebeği ezerek öldürdü.
Aynı yılın başlarında, bir Alman adam, Volkmarsen kasabasındaki bir karnaval alayının geçişi sırasında aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu düzinelerce kişi yaralandı.
Ocak 2019'da da başka bir Alman uyruklu, batıdaki Bottrop ve Essen kentlerinde Yılbaşı gecesinde kalabalığın arasına aracını sürdüğünde sekiz kişiyi yaraladı. Olaya sebep olan Alman daha sonra psikiyatrik tedaviye alındı.
Nisan 2018'de bir Alman adam, Muenster şehrinde bir restoranın dışında oturan insanların üzerine minibüsünü sürerek beş kişinin ölümüne sebep olmuştu. Müfettişler, arac sahibi Alman'ın daha sonra zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi.
2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Futbol Kupası sırasında, yine bir Alman adam ise, Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda bir maçı izlemek için toplanan kalabalığın arasına arabasını sürerek yaklaşık 20 kişiyi yaralamıştı. Sürücü daha sonra bir psikiyatri hastanesine kaldırıldı.
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