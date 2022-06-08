Berlin'de bir araç kalabalığa daldı: 1 ölü, onlarca yaralı
Almanya’nın Berlin şehrinde bir araç kalabalık bir sokağa daldı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, 30 yaralı olduğu belirtildi.
2022-06-08 12:51:47
Reuters'ın aktardığı habere göre, Berlin'de Rankestrasse'ta bir araç kalabalık sokağa daldı.
Berlin İtfaiyesi kazada 30 kişinin yaralandığını aktardı.
Bill gazetesi, bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Berlin polisi, aracı süren kişinin gözaltına alındığını Twitter'dan duyurarak “Kaza mı bilinçli bir eylem mi olduğu henüz bilinmiyor” dedi.
Olay, Berlin'de 2016 yılında Noel Pazarı'na bir araçla dalarak düzenlenen, 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştiği bölgenin yakınında gerçekleşti.
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