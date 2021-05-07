Berat Albayrak 7 ay sonra ortaya çıktı: İşte görüntülendiği yer

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

2020 Kasım ayında, Instragram hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından uzun süredir kameralar önünde görünmeyen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ilk kez görüntülendi.

Albayrak'ın, camide yüzünde maske ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın bugün (7 Mayıs) Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sırasında çekildiği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.