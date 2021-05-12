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'Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz.'

Pakistan Başbakanı Han, 'Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz.' ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi.

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12.05.2021 15:21:11
'Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz.'

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından ABD'li düşünür Noam Chomsky'den alıntı ile Filistin'e destek mesajı paylaştı.

Mesajında Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanırken, ABD'li düşünür Noam Chomsky'den de şu alıntıya yer verdi:

"Siz suyumu alıyorsunuz, zeytin ağaçlarımı yakıyorsunuz, evimi yıkıyorsunuz, işimi alıyorsunuz, toprağımı çalıyorsunuz, babamı hapsediyorsunuz, annemi öldürüyorsunuz, ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın: roket attım."

pakistan-filistin-gazze

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan