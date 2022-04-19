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Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

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TIMETURK / DÜNYA / Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii'ndeki çocuklarla oynayan imamın görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

2 Saat Önce
2022-04-19 08:44:04
Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklarla 'teravih treni' adı verdiği oyunu oynaması büyük beğeni toplamıştı.

Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntüleri bazı kimseler tarafından eleştirilmişti.

BELLA HADİD O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid ise resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.

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