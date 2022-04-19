Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Filistin'de yaşananlara sessiz kalmayan Bella Hadid yine gündeme geldi. Bu sefer Türk bir imamı paylaşan ünlü modele, tabi ki Türk takipçilerinden yorumlar yağdı. Peki Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı? İşte detaylar...
2022-04-19 10:50:21
Filistin'de yaşananlara sessiz kalmayan Bella Hadid yine gündeme geldi. Bu sefer Türk bir imamı paylaşan ünlü modele, tabi ki Türk takipçilerinden yorumlar yağdı. Peki Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı? İşte detaylar...
Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklarla 'teravih treni' adı verdiği oyunu oynamadığı fotoğraf ve videosuyla beğeni toplamıştı.
Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntüleri belli kesimler tarafından eleştirilmişti.
Bella Hadid ise görüntüleri beğenerek resmi Instagram hesabından paylaştı.
YORUMLAR (0)