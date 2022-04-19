Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?

Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Filistin'de yaşananlara sessiz kalmayan Bella Hadid yine gündeme geldi. Bu sefer Türk bir imamı paylaşan ünlü modele, tabi ki Türk takipçilerinden yorumlar yağdı. Peki Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı? İşte detaylar...