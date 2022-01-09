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Belçikalılar 'Zorunlu aşılamaya hayır' dedi
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Belçikalılar 'Zorunlu aşılamaya hayır' dedi

Belçika'da Kovid-19 salgınına ilişkin hükümetin aldığı tedbirlere karşı protesto gösterisi düzenlendi.

3 Saat Önce
2022-01-09 20:43:26
Belçikalılar 'Zorunlu aşılamaya hayır' dedi

"Özgürlük İçin Birliktelik" adlı platform altında toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Tren İstasyonundan kentin merkezindeki 50. Yıl Parkına yürüdü.

Göstericiler, "Zorunlu aşılama diktatörlüktür", "Aşılar işe yaramaz", "Devlet faşizmini durdurun", "Aşı sertifikası özel hayatın ihlalidir", "Çocuklarımız kobay değildir", "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri sırasında az sayıda protestocu, üzerlerinde yanıcı ve tehlikeli madde taşıdıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Hükümetten açıklama

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, gösteri devam ederken VTM televizyonuna açıklama yaparak, protestoculara tepki gösterdi.

De Croo, "Herkes göstericilerin talep ettiği şekilde davransaydı şu anda aylardır evlerimize kapanmış olacaktık." dedi. Halkın gösteri hakkı bulunduğunu, farklı düşünen birkaç bin kişiye yasaklama getiremeyeceklerini belirten De Croo, "Ama kurallara uyan, aşısını yaptıran milyonlarca kişi olduğunu unutmamak gerek." diye konuştu.

Belçika hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayı zorunlu hale getirmişti. Belçika'da restoran ve kafe gibi işletmelere girişlerde de Kovid-19 sertifikası gösterme zorunluluğu bulunuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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