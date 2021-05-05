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Belçika'ya siber saldırı: Sistem 2 gün devre dışı kaldı

Belçika, siber saldırıya uğradı. Birçok resmi kurumun internet sayfası ve uzaktan çalışma sistemi 2 gün kilitlendi. Saldırının kaynağı ise henüz tespit edilemedi.

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05.05.2021 15:36:40
Belçika'ya siber saldırı: Sistem 2 gün devre dışı kaldı

Belçika'da çok sayıda resmi kurumu bağlayan internet ağı Belnet, siber saldırı sonucu çalışamaz hale geldi.

Aralarında kamu kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve yerel idareler olan 200 kuruluş saldırıdan etkilendi.

İlk kez bu kadar büyük saldırı

Yetkililer, Belnet'in zaman zaman küçük çaplı siber saldırılara hedef olduğunu ancak ilk kez bu denli büyük çökme yaşandığını belirtti.

Siber saldırı sonrası Valonya-Brüksel Federasyon Parlamentosu da toplantılarına ara vermek zorunda kaldı.

Salgın nedeniyle çoğu parlamenter uzaktan erişim yoluyla toplantılara katılıyordu.

Sistem çökünce bazı oturumlar askıya alındı.

Saldırganlar tespit edilemedi

Aşı ve test merkezleri de saldırıdan etkilendi. İnternet üzerinden randevu sistemi kilitlendi; ancak bir kaç saat sonra onarıldı.

Belçika Bilgisayar Suçları Birimi geniş çaplı inceleme başlattı. Ancak şimdiye dek saldırganların amacı ve kimlikleri tespit edilemedi.

"Arkasında Çin olabilir"

Yeşiller Partisi milletvekili Wouter De Vriendt, saldırının arkasında Çin'in olabileceğini iddia etti.

Belçikalı vekil, Dış İlişkiler Komitesi'nin Çin'in Uygur politikasını ele alacağı gün sistemin kilitlenmesine dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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