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Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Belçika hükümeti, 1 Temmuz'dan itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olmuş ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek kişilerin turistik seyahatlerine izin verme kararı aldı.

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Google News - Timeturk
24.06.2021 22:26:01
Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Hükümetin bugün yayımladığı kararnameye göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu kırmızı listede olan AB dışındaki ülkelerin birçoğundan Belçika'ya gelecek kişilerin, aşılarının tam olması halinde zorunlu olmayan seyahatlerine izin verilecek.

Aşılanmış kişilerin iki dozu da almış ve ikinci dozun uygulanmasının üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekecek. Belçika, Avrupa İlaç Ajansı'nın bugüne kadar onay verdiği BioNTec-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarını olmuş kişileri kabul edecek.

Belçika'ya seyahat etmek isteyen kişilerin tam olarak aşılı olduklarını kanıtlamaları istenecek. Bunun için AB'nin Dijital Kovid Sertifikası veya benzeri bir belge sunulması gerekecek.

Bu belgenin Belçika makamlarınca tanınması için AB'nin veya Belçika'nın aşı sertifikası konusunda ikili anlaşma yaptığı ülkeler tarafından verilmiş olması şartı aranacak.

AB dışında bulunan ve yüksek riski temsil eden "kırmızı bölgedeki" ülkelerin bazıları ise "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak. Bu ülkelerden Belçika'ya zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Çok yüksek riskli ülkeler koronavirüsün "Delta" gibi varyantlarının çokça görüldüğü ülkeler olacak. Bunlar arasında Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkeler bulunuyor. Bunlara cumartesi gününden itibaren İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan, Gürcistan, Tunus gibi 27 ülke eklenecek. Listeye eklenecekler arasında Türkiye bulunmuyor.

Belçika'ya şu anda sadece AB'nin de "beyaz listesinde" bulunan Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve Japonya'dan gelecek kişilerin turistik seyahatlerine izin veriliyor. Yakında listeye ABD; Arnavutluk ve Lübnan'ın da eklenmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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