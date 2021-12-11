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TIMETURK / DÜNYA / Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı

Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı

Belçika'da yapılan yeni yasal düzenleme ile mahkeme salonlarında uygulanan başörtüsü yasağına son verildi.

4 Saat Önce
2021-12-11 16:26:59
Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı

Belçika hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759'uncu maddesini değiştidi.

Müslüman bir kadın, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmaması nedeniye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.

Strasbourg'daki mahkeme, Belçika'yı "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Bu kararın ardından mahkemelere bu konuda AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi.

Bazı hakimler, AİHM kararı doğrultusunda, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları ise yasak kararını uygulamaya devam etti.

Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi'ne (UNIA) göre, bu tarihten sonra da çoğunlukla başörtüsü takan Müslüman kadınlardan şikayetler gelmeye devam etti.

UNIA yöneticisi Els Keytsman, yaptığı açıklamada, bazı kadınların, mahkemenin nihai kararını etkileyeceği korkusuyla mahkeme salonlarında başörtülerini çıkardığını söyledi.

Bunu "tahammül edilemez bir durum" olarak değerlendiren Belçikalı yetkili, bu nedenle UNIA'nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, gerekli yasal değişikliğin yapılması konusundaki uyarısını hükümete hatırlatmaya devam ettiğini belirtti.

Bu uyarıların ardından Belçika hükümeti, 19. yüzyıldan kalan ceza yasasının 759'uncu maddesinde değişikliğe gitti.

Herkesin şapka taktığı dönemlerde hazırlanan yasa, mahkeme heyeti önüne çıkması gereken kişilerin bunu, "başları açık, saygıyla ve sessizlik içinde" yapmalarını öngörüyordu.

Fırsat Eşitliği Merkezi yöneticisi Kelstman, "Yasa değişikliği nihayet gerçekleştirildi. İnsan hakları alanındaki bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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