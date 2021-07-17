Belçika'da selin neden olduğu tahribat onarılıyor

Belçika'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerde hasar tespit ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Selin etkili olduğu beldelerin sakinleri, nehirlerin alçalması ve suların çekilmesinin ardından tahliye edildikleri evlerine dönüyor.

Sokakları, bahçelerini ve evlerini temizlemeye çalışan mağdurlara, diğer kentlerden gelen gönüllüler de yardım ediyor.

Askeri araçlarla gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

AB Komisyonu Başkanı ile Başbakan'dan afet bölgelerine ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula Von der Leyen ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, selde en fazla hasarı alan, Namur eyaletine bağlı Rochefort ve ardından Liege'e bağlı Pepinster beldelerine gitti.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarını inceleyen Von der Leyen, "Avrupalılar olarak bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.