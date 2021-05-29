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Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi

AB kurumlarının bulunduğu meydana girmek isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

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Google News - Timeturk
29.05.2021 21:11:32
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler protesto edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve başkentin en büyük parklarından Bois de la Cambre'da toplanan bazıları asker üniformalı yüzlerce kişi, buradan Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericilere aşı karşıtları da katıldı. Şehrin merkezinden geçen kalabalık "özgürlük" sloganları attı.

Polisin kapattığı meydana gelen göstericilerden bazıları barikatı aşmak istedi. Bunun üzerine çıkan arbedede polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler de polise taş ve şişe fırlattı.

Polisin sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle meydana girmekten vazgeçen göstericiler bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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