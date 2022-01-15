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TIMETURK / DÜNYA / Belçika'da metro raylarına itilen kadın, tren son anda durunca kurtuldu

Belçika'da metro raylarına itilen kadın, tren son anda durunca kurtuldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında beklerken genç bir erkek tarafından raylara itilen kadın, trenin son anda durmasıyla kurtuldu.

49 Dakika Önce
2022-01-15 16:45:08
Belçika'da metro raylarına itilen kadın, tren son anda durunca kurtuldu

Belçika'da metro raylarına itilen kadın, tren son anda durunca kurtuldu. Olay, Brüksel'in merkezindeki Rogier metro istasyonunda dün gece meydana geldi.

Metro durağındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ve Belçika basınındaki haberlere göre, genç yaşta bir erkek platformda bekleyen kadın yolcuyu raylara itti.

O sırada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu. Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.

Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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