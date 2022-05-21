Belçika'da maymun çiçeği virüsü fetiş festivalinden yayılmış!

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli 'fetiş festivalinden' yayıldığı belirlendi.

Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 8 ülkeye yayıldı.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Virüs İsrail'e de sıçradı

Öte yandan İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın, "ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da 100'den fazla maymun çiçeği virüsü vakasının doğrulanmasının ardından acil toplantı kararı aldı.

Örgüt, yaz aylarında festivaller ve partiler arttıkça virüsün Avrupa'da yayılmasının hızlanabileceği konusunda uyarıyor.

Almanya, maymun çiçeği virüsünü Avrupa'da şimdiye kadarki en büyük salgın olarak tanımladı.

Vakalar, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Belçika, İsrail ve Avustralya'da doğrulandı.

Bilim adamları, maymun çiçeğinin Covid-19 gibi bir salgına dönüşmesini beklemiyor.