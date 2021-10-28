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Belçika'da 'Kral'a karşı suçlarla' ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu
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Belçika'da 'Kral'a karşı suçlarla' ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu

Belçika Anayasa Mahkemesi, 'Kral'a karşı suçlar' hakkında 1874 yılında çıkarılan yasanın, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

1 Saat Önce
2021-10-28 18:33:02
Belçika'da 'Kral'a karşı suçlarla' ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu

Ghent Savcılığının başvurusu üzerine, "Belçika Kralı'na karşı işlenen suçların cezalandırılmasını öngören yasayı" görüşen Belçika Anayasa Mahkemesi, siyasi bir tartışma veya genel çıkar konularında Kral hakkında ifade edilen görüşlerin cezalandırılmasının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca 147 yıllık yasanın, Kral'ın itibarını diğer kişilerin itibarından daha fazla koruduğunu, bu anlamda orantısız olduğunu belirtti.

Belçika'da 6 Nisan 1874'te çıkarılan yasa, Kral'a karşı suç işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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