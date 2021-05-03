Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden göstericilere polis şiddeti

Belçika polisi, kısıtlamaları protesto eden göstericilere copla, biber gazıyla ve tekmeyle müdahale etti. Polisin göstericilere uyguladığı orantısız güç kameraya yansıdı.

Belçika'da polisin göstericilere yönelik şiddeti sosyal medyada yayılan görüntülerle gözler önüne serildi.

Ülkede cumartesi günü gerçekleştirilen gösterilerin merkezi Bois de la Chambre parkıydı.

Göstericileri parktan çıkarmak için atlı ve motosikletliler dahil yüzlerce polis, çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı.

Bazı göstericiler parkın dışına taşınca, ara sokaklardaki kalabalığı dağıtmak isteyen polis göstericilerin peşine düştü. Polisin göstericilere muamelesi amatör kameralarca kaydedildi.

Polis şiddeti kamerada

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, polisin bir kadının yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıktığı, göstericiyi saçından sürükleyerek savurduğu anlar yer alıyor. Ayrıca, arkadan gelen bir diğer polisin, göstericiye biber gazı sıkarken, başka bir polisin de yanındaki köpeğin göstericiyi ısırmasına müsaade ettiği görülüyor.

Bir başka noktadan yansıyan görüntülerde ise polis ekiplerinin göstericileri sıkıştırdığı, birisinin polis tekmesiyle yere düştüğü, diğerinin de yakın mesafeden sıkılan biber gazına maruz kaldığı anlar yer alıyor.

132 kişi gözaltına alındı

Resmi verilere göre 2 bine yakın kişinin katıldığı gösterilerde, bazı göstericiler yaralanırken, 132 kişi de gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.