DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı?
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki
Engin Ardıç'tan İnce'ye: 'Amuda kalk Muharrem'
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Ejder meyvesi üreten kadın girişimcinin hedefi ihracat
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ukrayna'dan Türkiye’ye yangınlarla mücadele için uçak desteği

TIMETURK / DÜNYA / Belçika'da ırkçılık patlaması

Belçika'da ırkçılık patlaması

Belçika'da 'aşırı sağcı' ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek 'alarm verici seviyede', ciddi tehdide dönüştüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-30 14:22:47
Belçika'da ırkçılık patlaması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın raporundaki bilgiler, ülkede Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinde yayımlandı.

Raporda, ülkede aşırı sağ ideolojinin çok ciddi yükselişte olduğu, giderek zemin kazandığı ve özellikle internetin, aşırıcı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

İnternetin bu tür aşırı sağ ideolojilerin buluşma noktası haline geldiği vurgulanan raporda, fanatik ırkçılık ve komplo teorilerinin yayılması için özellikle alaycı şakaları içeren videolar ve resimlerin yaygın kullanıldığına dikkat çekildi.

Raporda, aşırı sağcıların diğer tehlikeli ağlara göre internette daha görünür olduğu, bunun da gençlerin aşırı sağ propagandaya daha kolay maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı.

Belçika'daki aşırı sağcı tehdidin, Jürgen Conings isimli askerin birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğu kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle ortadan kaybolan aşırı sağcı Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında artış görülmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın savunduğu ideolojinin de Belçika'da hala yer bulduğu, ancak DEAŞ gibi örgütlerin kontrol ettiği terör hücrelerinin ve yabancı terörist savaşçıların artık ana endişe kaynağı olmadığı aktarılan raporda, bunun yerine radikalleşen ve "yalnız hareket eden" kişilerin endişe yarattığı kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş