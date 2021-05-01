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Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi

Belçika'da 22 bin silah geri dönüşüme gönderildi, 60 ton çelik elde edildi. Ömürlerini tamamlamış silahların yarısı polisten, diğer yarısı ise halktan geri dönüşüm noktasına geldi.

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01.05.2021 00:28:30
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi

Belçika'da polisin elindeki ömrünü tamamlamış silahlar geri dönüşüme tabi tutuldu.

Kamyon kasalarına tepeleme yüklenmiş 22 bin eski silah, geri dönüşüm fabrikasına getirildi. İş makineleri ile kasalara yüklenen silahlar eritilerek 60 ton çelik elde edildi.

22 bin silahın yarısı polislerin bir dönem kullandığı, diğer yarısı ise ülke genelinde vatandaşlardan toplanan silahlardan oluşuyor.

Gent şehrindeki bir fabrikada gerçekleştirilen işlem 3 gün sürdü. Sonunda 60 ton çelik elde edildi.

Belçika polisi daha önce de 2 kez benzer bir uygulama ile toplu bir şekilde silahları geri dönüşüme tabi tutmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan