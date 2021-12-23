DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye FIFA'da kaçıncı sırada?
Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi
Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti
Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?
Türkiye'de Bisiklet Kullanım Sayısının Artması Hedefleniyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?
Mustafa Elitaş kimdir? AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş nereli?
Dolar 9'a düşer mi? Dolar 9 TL'ye kadar düşecek mi? Dolar ne kadar olur?
Kuruluş Osman 76. bölüm tek parça HD izle | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında yeni gelişme

TIMETURK / DÜNYA / Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Belçika, 2025 yılında ülkede faaliyet gösteren 7 nükleer reaktörü kapatmayı aynı zamanda yeni nükleer teknolojilere yatırım yapmayı planlıyor.

1 Saat Önce
2021-12-23 18:25:36
Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Belçika basınına göre, hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini ve nükleer santrallerin durumunu görüştü.

Müzakerelerde, Belçika'daki nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşıldı.

Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığı ise doğal gaz santralleri ile sağlanacak.

Aynı zamanda ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilecek.

Yeni nesil küçük modüler nükleer reaktörlere de yatırım yapılacak.

Belçika Parlamentosu, 2003 yılında nükleer enerji kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar vermişti.

Ancak 2015 yılında ülkede elektrik kesintilerini önlemek için reaktörün faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması planlandı. Bu doğrultuda reaktörlerin yenilenmesi için ilave mali kaynak aktarıldı.

Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş