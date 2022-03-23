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TIMETURK / DÜNYA / Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!

Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!

Belarus, Ukraynalı bazı diplomatlara ülkeyi terk etme çağrısı yaparken, Brest kentindeki Polonya konsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

20 Dakika Önce
2022-03-23 16:21:34
Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!

Belarus, Ukraynalı bazı diplomatların Belarus'u terk etmelerini talep etti ve Brest kentindeki Polonya konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Belarus istihbarat teşkilatı KGB dün sekiz Ukraynalı diplomatı casuslukla suçlamıştı.

Rusya, Ukrayna işgali için Belarus topraklarını harekat toplanma üssü olarak kullanmıştı.

Kaynak: Reuters .

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