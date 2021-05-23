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Belarus'ta bir uçak bomba ihbarıyla acil iniş yaptı

Belarus'ta, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağa bomba ihbarı yapılmasının ardından, yolcular arasındaki terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir gazeteci gözaltına alındı.

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23.05.2021 22:45:41
Belarus'ta bir uçak bomba ihbarıyla acil iniş yaptı

Minsk Ulusal Havaalanı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, Belarus hava sahasındayken acil iniş yaptı.

Uçakta bomba olduğuna dair ihbar üzerine pilotların iniş talebinde bulunduğu belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edildi.

Belarus güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre de, uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alındı.

Aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedildi.

Uçağın gereken kontroller yapıldıktan sonra Minsk havaalanından ayrıldığı ve Vilnius'e iniş yaptığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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