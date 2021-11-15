DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB, Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştı
Evlat nöbetinde PKK'dan kurtardığı ve askere göndereceği oğluna kına yaktı
ABD'de Yüksek Mahkemeden Volkswagen'in başvurusuna ret
“Vaka sayılarını aşılar artırıyorsa…”
‘Tam bir şarlatan... onu günah keçisi yapacaklar’
'Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok'
'Taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz'
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı
Makarnayı haşladığınız suyu dökmeyin! Çünkü...
İş Bankası’ndan çiftçilere kredi desteği
Dünyadaki 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş
'Macron bütün beyanatlarında Türkiye'yi hedef alıyor'
'Terörizmle mücadele Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir'
Kekin içi hamur kalırsa bunu yapın!

TIMETURK / DÜNYA / Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.

2 Saat Önce
2021-11-15 21:27:45
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar. Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hareket eden grubun başında çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çekilerek, Belarus sınır görevlilerinin güvenlik ve düzeni sağladığı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş