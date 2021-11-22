Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa’ya göçme arayışındaki yaklaşık 2 bin kişi, sınır bölgesindeki kapalı alanda zorlu yaşam şartları altında bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kalan göçmenlere uluslararası yardım organizasyonların temsilcileri ziyaretlerde bulunuyor. Kapalı alandaki şartlar artan insani gereksinimler nedeniyle her geçen gün zorlaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, göçmenlerin yaşadığı alanda incelemelerde bulundu, bazı göçmenlerle konuştu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kluge'nin görüştüğü göçmenler ülkelerine dönmek istemediklerini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçme niyetinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Kluge, kronik hastalıklarla mücadele etmek için göçmenlere ilaç ve malzeme sağlayacaklarını belirterek, kampa göçmenlerin içinde bulunduğu koşulları ve neye ihtiyacı olduğunu değerlendirmek için geldiğini dile getirdi.

Göçmenlerin bulunduğu barınma merkezinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirten Kluge, "Bunun yapılmasına yardımcı olacak birkaç şey var. Bunların arasında kapalı alanda maske kullanılması ve aşı yapılması. İnsanları aşıya ikna etmek gerekiyor. Binaların havalandırılması önemli bir faktör. Bir diğer alan ise, üzerinde çalıştığımız yeni tedavi protokolleri." dedi.

Bölgedeki organizasyona yardımcı olan Belarus Cumhuriyet Konseyi Senatörü Viktor Liskoviç ise göçmenlerin bulunduğu alanda Kovid-19 salgını olmadığını bildirdi. Liskoviç, "Bugün hastanede bir kişi Kovid-19 enfeksiyonu ile tedavi görüyor." diye konuştu.

Göçmenlerin genelde Kovid-19 aşısı yaptırarak Belarus'a geldiğini kaydeden Liskoviç, aşı olmayanlar için de aşı noktası oluşturduklarını dile getirdi. Liskoviç, hasta olanların genelde soğuk hava şartlarına bağlı olarak rahatsızlandığını aktardı.

Ayrıca Liskoviç, göçmenlerin arasında 22 hamile bulunduğuna dikkati çekti.

AA muhabirinin göçmenler için banyo kurulup kurulmayacağı ile ilgili sorusunu da cevaplayan Liskoviç, "Göçmenlerin yıkanması için banyo kurulmasını düşünüyoruz. Belarus ordusunun banyo kompleksinin kurulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 53 ton gıda yardımı

Belarus Kızılhaçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov, kapalı alanda bekleyen göçmenleri hava şartlarının etkilemeyeceğini kaydederek, "Bugüne kadar 53 bin ton civarında gıda yardımı dağıtıldı. Süt ve su bunlara ilave. Her gün sivil toplum kuruluşları yardım ediyor. Firmalar ve bütün Belarus yardım gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.