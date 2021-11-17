DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Profilo battı mı? Profilo iflas mı etti? Profilo'dan açıklama geldi mi? Profilo neden gündemde?
Matrix 4 beyaz perdeye gelecek mi? Yayınlanma tarihi belli oldu mu?
Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret neye göre belirleniyor?
Mükemmel bir çırpılmış yumurta nasıl hazırlanır?
Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home
Bu yağlı besinleri daha sık tüketin!
ANALİZ: Arap ülkelerinin Esed rejimiyle ilişkileri ve İran sorunu
Apple’dan evde telefon tamiri için parça/alet desteği
Belarus-Litvanya sınırı: Önce dövdüler, sonra köpek saldılar
ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı
Çocuğunuz yaşıtlarından kısa mı?
Dikkat! Felç riskini azaltıyor
Türkiye ile İspanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Dolar ve Euro’dan yeni rekor
Erdoğan, basın toplantısında duyurdu: 'Büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz'

TIMETURK / DÜNYA / Belarus-Litvanya sınırı: Önce dövdüler, sonra köpek saldılar

Belarus-Litvanya sınırı: Önce dövdüler, sonra köpek saldılar

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ederken zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçme girişimlerinde bulunuyorlar.

1 Saat Önce
2021-11-17 20:39:15
Belarus-Litvanya sınırı: Önce dövdüler, sonra köpek saldılar

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, bölgede kendi kurduklarıyla sınır geçiş noktasındaki kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin arasındaki bazı gruplar, zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

2021_11_belarus1

Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş