Belarus: Kriz büyüdü, saldırı ihtimaline karşı hazırız

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, sınırlardaki gerginlik nedeniyle olası saldırgan ve yasa dışı eylemlere karşı hazırlık talimatı verdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Savunma Bakanlığında askeri güvenlik konusunda yetkililerle görüşmesi esnasında yaptığı konuşmada, ülke sınırlarındaki durum hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'un hiç kimseyi tehdit etmediğini ancak düşmanca saldırılara cevap vermeye hazır olması gerektiğini belirten Lukaşenko, geçen sene sonunda ülkesine karşı hibrit savaş başlatıldığını ifade etti.

"Kriz büyüdü"

Kendilerine yönelik beklenmedik saldırılar olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, ülkesinin bir tür göç kriziyle karşı karşıya kalacağını hayal bile etmediklerini ve bu krizin büyüdüğünü söyledi.

Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına yönelik tezinin gerçek olmadığını dile getiren Lukaşenko, Batı'nın bu yöndeki açıklamalarını destekleyecek argümanlar sunamayacağını savundu. Lukaşenko, Belarus'un da göçmen krizini yaratmakla suçlandığını anımsattı.

Batı'nın, göçmenleri Rusya ile bir çatışma durumunda Belarus ordusunu kontrol altına almanın yolu olarak kullandığını savunan Lukaşenko, “Bizim ülkemize göçmen akışı azaldı. Muhtemelen kendileri bu insanları kullandıkları için endişe duyuyorlar. Bu insanları kendi iç sorunlarını çözmek ve bizi gergin bekletmek için kullanıyorlar.” dedi.

Lukaşenko, önceden Savunma Bakanı ve Devlet Sınır Komitesi Başkanı'na sınırlarda provokasyon ve çatışmalara imkan vermeme talimatını ilettiğini hatırlatarak, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na da “Belarus'a karşı olası saldırgan ve yasa dışı eylemlere yönelik cevap planı hazırlaması” talimatını verdiğini dile getirdi.

Lukaşenko, göçmen krizinde insanları öldürecek boyuta gelindiğini söyleyerek, ülkesinin Batı sınırlarına uyku tulumu içinde cesetler atıldığını belirtti.

Belarus-AB sınırında 6. ceset bulundu

Belarus Devlet Sınır Komitesinden video görüntüleriyle yapılan açıklamada, Litvanya güvenlik güçlerinin Belarus sınırları içine göçmenlerin cesetlerini atmaya devam ettiği bildirildi.

Dün gece Belarus-Litvanya sınırında güvenlik görevlilerinin Slav görünümlü olmayan, darbedilmiş ve zayıflamış erkek cesedi buldukları belirtilen açıklamada, incelemede cesedin Litvanya sınırından sürüklenerek Belarus'a getirildiğine dair izler olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, “Bu, Litvanya ve Polonya'nın Avrupa Birliği sınırında bulunan insanlara karşı izlediği alaycı ve insanlık dışı politikasının halihazırdaki 6. kurbanı.” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'ya göç bekleyişi

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda çoğunluğu Irak'tan gelen ve Avrupa'ya geçme arayışındaki kişilerin bekleyişi devam ediyor.

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, kapalı alanda herhangi bir yangın veya kaza durumuna karşı güvenlik önlemlerini arttırırken merkezde günlerdir bekleyenler için saç tıraş hizmeti sağlandı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Daha sonra bu kişiler, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.