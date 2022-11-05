Beklenmedik hamle! AB ülkesi Rusya'ya yaptırımları geri çekti
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Rusya’ya yaptırım kararı almıştı. Hollanda’dan AB’de sorun oluşturacak kritik bir hamle geldi.
2022-11-05 09:42:46
Kış öncesi AB ülkesi Hollanda'dan kritik bir karar geldi ve yaptırımlardan çekildiği açıklandı.
Hollanda devletinin Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildiği belirtildi.
Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırılırken Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.
Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edilirken, 25 Hollanda şirketine, devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.
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