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Bedava saç ektirme seçim vaadi oldu

Güney Kore, iktidar partisinin başkan adayı Lee Jae-myung’un ‘bedava saç ektirme’ vaadini tartışıyor. Sağlık sigortasının saç ektirmeyi kapsamasını vaat eden Lee, popülizmle suçlanıyor.

1 Saat Önce
2022-01-08 08:25:40
Bedava saç ektirme seçim vaadi oldu

Güney Kore, mart ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal güvenlik sigortasının saç ektirilmesini karşılayıp karşılamamasını tartışıyor.

Tartışma, iktidardaki Demokratik Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Lee Jae-myung'un ‘bedava saç ektirme' vaadiyle patlak verdi. Lee, her beş kişiden birinin saç dökülmesi sorunu yaşadığı ülkede, ‘saç çıkarma tedavilerinin ulusal sağlık sigortası tarafından karşılanması gerektiğini' söyledi. Bir parti toplantısında konuşan Lee, saç dökülmesi tedavisinin ‘vücut bütünlüğü' ilkesi çerçevesinde sigortadan sağlanması gerektiğini, ülkede neredeyse 10 milyon kişinin bu sorunu yaşadığını savundu.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda da, “Lütfen bize, saç dökülmesine karşı tedavilerde nelerden rahatsız olduğunuzu ve ne konuda politika üretilmesi gerektiğini söyleyin. Saç dökülmesi konusunda mükemmel bir politika sunacağım” dedi.

Lee'nin bu açıklaması, özellikle kellik sorunu yaşayan kişilerin yazıştığı çevrimiçi forumlardan büyük destek aldı. Kullanıcılar, “Kardeşim Jae-myung. Seni seviyorum. Seni başkanlık sarayına ekeceğim” ve “Sayın Başkan! Kore'de kellere ilk kez yeni bir umut veriyorsunuz” gibi paylaşımlar yaptı.

Ancak Lee, popülist vaadiyle ulusal sağlık sigortası sistemini riske atmakla suçlanıyor. Eski bir doktor olan muhalif başkan adaylarından Ahn Cheol-soo, Lee'nin önerisini ‘sorumsuz' olarak niteleyip, kendisinin seçilmesi halinde saç dökülmesiyle ilgili ilaçların fiyatlarını düşürmeyi ve yeni tedavilere yatırım yapmayı vaat etti.

Jeju Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Lee Sang-ee, ciddi hastalıklar yaşayan kişilere yardım etmeyi amaçlayan ulusal sağlık sigortasının saç dökülmesine yüz milyarlar harcaması halinde çökebileceğini söyledi. Muhafazakâr Munhwa Ilbo gazetesi de başyazısında “Lee'nin fikri saç dökülmesinden endişe eden birçok kişiye gerekli bir adım gibi görünebilir ama devletin sigorta programının istikrarını kötüye götürebileceği düşünüldüğünde, ağır popülizmden başka bir şey değil” eleştirisi yöneltti.

Kaynak: Londra Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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