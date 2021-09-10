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Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı

İsveç'in Halland bölgesinde yeni doğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği bildirildi

13 Dakika Önce
2021-09-10 20:12:26
Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan çift bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti.

Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca güçlü karakter isimlerinin çocuklara verilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

ÇOCUKLARA 'ŞEYTAN' İSMİ VERMEK DE YASAK

Vergi Dairesi, 2009'da Malmö'de yaşayan bir ailenin bebeklerine "Allah" ismini koyma talebini de reddetmişti.

İsveç'te çocuklara "Şeytan" ismi vermek de yasak.

"İsveç İsim Yasası"na göre, ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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