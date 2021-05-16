'Bazı İsrailli askeri yetkililer, Gazze'ye yönelik operasyona karşı'

İsrail ordusundaki bazı üst düzey askeri yetkililerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonun durdurulmasını ve ateşkes yapılmasını istediği belirtiliyor.

İsrail ordusundaki bazı üst düzey askeri yetkililerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonun durdurulmasını ve ateşkes yapılmasını istediği belirtiliyor.

İsrail'in Walla News gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz görünüşte Gazze'ye yönelik operasyonu devam ettirme konusunda hemfikir iken, savunma kuruluşu ve ordudaki üst düzey bazı yetkililer kapalı kapılar ardında "şu anda doğru olanın, operasyonun sona erdirilmesi ve ateşkes için çalışılması" olduğunu ifade ediyor.

Adı açıklanmayan söz konusu askeri yetkililer, İsrail'in operasyonu sürdürmenin bedelini ödediğini ve kimsenin girmek istemediği bir kara manevrası riskini alabileceği görüşünü dile getiriyor.

İsrail'deki bazı savunma birimi, kara manevrasına Hamas'ın beklenmedik bir karşılık vermesinden endişe ettiklerini ifade ederken, askeri yetkililer de İsrail'in (Gazze'deki) saldırılarının etkinliğinin azaldığını düşünüyor.

Walla News'in haberinde ayrıca Hamas'ın çatışmalara yaklaşık 14 bin roketle girdiği ve bunun da onlara yaklaşık 60 gün roket atma imkanı verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırdığı için gelecekte meşruiyetini kaybetme endişesine de yer verilen haberde, "Hamas'ın askeri kanadının komutanı Muhammed ed-Dayf, ülke genelinde ulaşılabilecek her bölgeye roket fırlatmaya karar verdikten sonra İsrail'e karşı yeni bir denklem ortaya koymayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 147 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.