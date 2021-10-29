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Bayraktar vurdu, paniğe kapıldılar! Rusya sınıra tank yığıyor

Ukrayna'nın Türk SİHA'sıyla ilk kez saldırı düzenlemesi Karadeniz'in kuzeyinde depreme yol açtı, büyük bir şok yaşayan Rus medyası sınıra doğru ilerleyen tankların görüntülerini yayınladı.

3 Saat Önce
2021-10-29 08:00:05
Bayraktar vurdu, paniğe kapıldılar! Rusya sınıra tank yığıyor

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 ile Rus yanlısı ayrılıkçılara füze fırlattığı Donbas'ta askeri hareketlilik arttı, Rus siteleri Putin'in sınıra tank sevk ettiğini bildiriyor.

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlendiğini duyuran Ukrayna, Çarşamba akşamı ordu birliklerinin ateş hattındaki bir köyü kurtardığını açıkladı.

Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden vurduğu mevzi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den resmi açıklama gelirken, Rus medyasında onlarca haber göze çarpıyor.

RIA PES DEDİRTTİ

'Donbas'taki Bayraktar saldırısının gerçek hedefi' başlığını kullanan Ria, Türk SİHA'sının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım-2 hattının hedeflendiğini savundu.

Granitnoye köyünde gerçekleşen saldırının ardından Ria'ya konuşan drone uzmanı Denis Fedutinov, cephede Bayraktar karşısında paramparça olan Pantsir'leri de gündeme getirdi ve Rus yanlısı ayrılıkçıların SİHA'ları düşürmek için ellerinde hiçbir şey olmadığını söyledi.

BOMBARDIMAN JETLERİ KARADENİZ'DE

Rusya Savunma Bakanlığı, iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin Çarşamba günü Karadeniz semalarında uçtuğunu duyurdu. Stratejik füze taşıyabilen uçaklara Karadeniz üstünde S-27'lerin eşlik ettiği bildiriliyor.

Rus ordusuna yakınlığıyla bilinen internet siteleri ise, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle şimdiye kadar en az 30 saldırı düzenlediğini iddia edip Rus hava savunma sistemlerinin şimdiye kadar 15 Türk SİHA'sını düşürdüğünü ileri sürdü.

Yayınlanan bir videoda ise, Rus ordusunun Ukrayna sınırına trenlerle tank ve zırhlı araçlar sevk ettiği görüldü. Bryansk çevresinde kaydedilen video henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı.

Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü.

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DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYDU

Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Valeriy Zaluzhny'nin emriyle, orta irtifa uzun dayanıklılık keşif ve muharebe kullanımı insansız hava aracı Bayraktar, ilk kez saldırı görevinde kullanıldı" denilmişti.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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