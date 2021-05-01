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Bayraktar TB2'yi en çok aratan ülke: Ermenistan

Son dönemde adından çokça söz ettiren Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Bayraktar TB2, Google’da son 1 yılda en fazla Ermenistan’dan aratıldı.

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Google News - Timeturk
01.05.2021 15:54:36
Bayraktar TB2'yi en çok aratan ülke: Ermenistan

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

En çok Ermeniler merak ediyor

Son dönemde arama motoru Google'da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı.

Yunanistan'da da merak arttı

Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.

Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.

TB2, 4-10 Ekim arasında zirveye çıktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan