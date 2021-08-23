DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İzmir'de üzücü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kripto paralarla en çok hangi yaş grupları ilgileniyor?
Gazeteci Nagehan Alçı 28 Şubat Sivil Cunta’sının yargılanmasına neden karşı çıkıyor?
Bin Ladin, 2010 yılında neden Biden’a suikast yapılmamasını emretti?
Merkel: Putin doğalgaz boru hattını silah olarak kullanmamalı
Bitcoin için korkutan analiz!
Bayraktar TB2 Ukrayna sokaklarında
Diyarbakır Anneleri, evlat nöbetini 24 saat tutacak
229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü
Analistlere göre DOGE bir balon mu?
Burdur'da sağlık çalışanları darp edildi: 3 gözaltı
Milyonların gözü bugün açıklanacak rakamda
Çin’in Taliban’a yakınlaşması ne anlama geliyor?
Biden: Eve dönmek isteyen herkes dönecek

TIMETURK / DÜNYA / Bayraktar TB2 Ukrayna sokaklarında

Bayraktar TB2 Ukrayna sokaklarında

Türkiye'nin sahada oyunu değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2 Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde de sergilenecek. Bayraktar TB2, bağımsızlık günü öncesi askeri provalarda Kiev sokaklarında görüntülendi.

2 Saat Önce
2021-08-23 07:18:44
Bayraktar TB2 Ukrayna sokaklarında

Türkiye'nin sahada oyunu değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2 Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde de sergilenecek. Bayraktar TB2, bağımsızlık günü öncesi askeri provalarda Kiev sokaklarında görüntülendi.
Yerli savunma sanayinin gururu Bayraktar TB2, bu kez Ukrayna'da beğeniyle izlendi.

bayraktarBaşkent Kiev'de 24 Ağustos‘ta kutlanacak Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları yapıldı.

Son provada, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilendi; provaları izleyen Kievlilerin ilgi odağı oldu.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, 3 hafta önce yaptığı testlerde Bayraktar TB2'nin savaş kabiliyetini "mükemmel" olarak değerlendirdi.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı.

Kiev yönetimi, NATO'nun Karadeniz'deki Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda da Bayraktar TB2'yi kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş