Bayraktar TB2 Ukrayna sokaklarında

Türkiye'nin sahada oyunu değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2 Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde de sergilenecek. Bayraktar TB2, bağımsızlık günü öncesi askeri provalarda Kiev sokaklarında görüntülendi.

Türkiye'nin sahada oyunu değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2 Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde de sergilenecek. Bayraktar TB2, bağımsızlık günü öncesi askeri provalarda Kiev sokaklarında görüntülendi.

Yerli savunma sanayinin gururu Bayraktar TB2, bu kez Ukrayna'da beğeniyle izlendi.

Başkent Kiev'de 24 Ağustos‘ta kutlanacak Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları yapıldı.

Son provada, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilendi; provaları izleyen Kievlilerin ilgi odağı oldu.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, 3 hafta önce yaptığı testlerde Bayraktar TB2'nin savaş kabiliyetini "mükemmel" olarak değerlendirdi.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı.

Kiev yönetimi, NATO'nun Karadeniz'deki Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda da Bayraktar TB2'yi kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.