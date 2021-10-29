Bayraktar TB2 SİHA ile Rus yanlısı ayrılıkçıların vurulması Fransa’yı rahatsız etti

Ukrayna'nın, ülkenin güneydoğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıları Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA ile ilk kez vurması Fransa'yı rahatsız etti. Fransız Dişişleri Bakanlığı, SİHA'nın kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını belirtti.

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Euronews'teki habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

"TB2 SİHA'SININ KULLANILMASINDAN RAHATSIZIZ"

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca söz konusu ağır silahların kullanılmasının 27 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese aykırı olduğunu söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.