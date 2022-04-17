Bayraktar TB2'lerin dünya çapında ilgi görmesi Fransa'yı harekete geçirdi!

Fransız ordusunun gelecekte 'yüksek yoğunluklu çatışmalarda' başarısız olmaması için senatoda Bayraktar TB2 benzeri SİHA'ların üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi.

Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

"FRANSA ORDUSU İHA AÇISINDAN YETERLİ TEKNOLOJİYE SAHİP DEĞİL"

Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

Polonya, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

SLOVAKYA BAYRAKTAR TB2'YE TALİP

Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, "Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-dron yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon euroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu genişçe ele aldıklarına dikkat çekildi. .