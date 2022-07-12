Bayraktar TB2 İngiliz basınında

Türk SİHA'ları dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Bayraktar TB2'yi bu kez İngiliz The Telegraph gazetesi mercek altına aldı.

"Amaç, yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek"

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türk SİHA'larının başarısını Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın bu sözleriyle sayfalarına taşıdı.

Gazetede, Selçuk Bayraktar ile İstanbul'daki üretim tesislerinde yapılan röportaj da yer aldı.

Bayraktar demecinde, Baykar Teknoloji'nin amacının yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek ve Türkiye'yi bağımsız ve güçlü kılmak olduğuna dikkati çekti.

Türk SİHA'larının savunma alanındaki paradigmaları değiştirdiğine vurgu yapan Selçuk Bayraktar, TB2'lerin yazılım ve elektronik donanımının büyük oranda Türkiye'de üretildiğini belirtti; "2000'li yıllarda bir Türk teknoloji şirketinin dünya markası olabileceğini kimse düşünmezdi" dedi.

İngiliz gazetesinde yer alan makalede, İstanbul'daki Baykar Üretim Tesisleri'ndeki izlenimlere de yer verildi.

Fabrikadaki sıkı güvenlik önlemlerine değinilen yazıda, Baykar Teknoloji'nin 10 yıldan kısa sürede uluslararası çapta üne kavuştuğu kaydedildi.

Yazıda, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan güçlerini yenilgiye uğratılmasında anahtar unsur olduğu vurgulandı.

TRTHaber