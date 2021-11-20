Bayraktar TB2 ile başa çıkamayan Rusya, apar topar yeni karar aldı

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) karşısında çaresiz kalan Rusya'nın apar topar aldığı kararın detayları belli oldu. Rusya, Sovyetler Birliği döneminde sonlandırılan hava savunma sisteminin yeniden üretme kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in haftalar önce ilk kez dillendirdiği S-550'nin hedefi belli oldu, Rus medyası Bayraktar TB2 hezimetlerinin ardından Sovyetler Birliği döneminde sonlandırılan hava savunma sisteminin yeniden üretileceğini bildiriyor.

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak Donbas... Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) karşısında çaresiz kalan Rusya lideri Vladimir Putin'in apar topar aldığı kararın detayları netleşiyor.

Son olarak beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su-75'in tanıtım videosunda Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) hedefe koyan Rus ordusu, Sovyetler Birliği döneminde rafa kaldırılan füzeyi yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyor.

S-550 füze savunma sistemi, ilk kez Kasım ayı içerisinde Soçi'de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordu komutanlarıyla bir araya gelen Putin tarafından dillendirildi. Rus medyasından Ria Novosti, bugün yayınladığı bir haberde S-550 sisteminin SİHA'lar ve hipersonik füzeleri vurabileceğini yazdı.

Rus medyası, 2025'e kadar yeniden üretilmesi planlanan S-550'yi dünyanın kıtalararası balistik füzeleri etkili biçimde imha edebilen ilk mobil özel füze ve uzay savunma sistemi olarak tanıtıyor.

Haberlere göre, yeni hava savunma sistemi halihazırda kullanılan S-500'ün bir versiyonu olacak. Sistem ayrıca, uzun menzilli çok fonksiyonlu radarı da içerecek.

İlk kez 1981'de geliştirilmeye başlanan S-550, Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla sonlandırılmıştı.

KIRMIZI ALARM!

Pantsir ve S-300 gibi Rus hava savunma sistemleri, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi yerlerde Bayraktar TB2 tarafından imha edildi. Moskova, Bayraktar TB2'nin Ukrayna ordusu tarafından ilk kez bir taarruzda kullanılmasıyla kırmızı alarm vermiş durumda.

Yeni nesil savaş uçağını Dubai'deki havacılık fuarında tanıtan Rusya'nın hafta içinde yayınladığı videodaki bir ayrıntı gözden kaçacak gibi değildi. Fuara katılan Rus yetkililer tarafından Ortadoğu pazarında satılmak istendiği açıklanan savaş uçağının İngilizce hazırlanan tanıtım videosunda, Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı TİHA'nın hedefe konulduğu ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.

Söz konusu görüntüler, Rusların imza attığı ilk skandal değil. Rus resmi televizyonun, Nisan ayında skandal bir animasyon yayınlamıştı. Türkiye'nin verdiği yanıt ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirmişti.

Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu ekrana getirmişti. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.

Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise manidar bir Twitter mesajı paylaştı. Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip "Animasyon değil" mesajını yazdı.

Kaynak: milliyet.com.tr

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