Bayraktar'dan ''Ukrayna'' açıklaması: 2 yıl içinde faaliyete giriyor

Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, şirketin Ukrayna'daki üretim tesisinin inşasını iki yıl içerisinde tamamlamak istediklerini açıkladı.

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşının hemen öncesinde imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'daki ikinci üretim tesislerini 2 yıl içerisinde tamamlamayacaklarını duyurdu.

Bayraktar, "Şu anda mimari tasarımımız mevcut. Detaylı tasarım süreci tamamlandı. Şimdi inşaat kısmıyla ilerleme kaydediyor olacağız. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle şu anda geliştirilmekte olan insansız hava aracı 'Akıncı' ve insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ile birlikte Ukrayna, Baykar'ın tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Her iki model de Ukrayna motorlarına sahip. .