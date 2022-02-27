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Bayraktar'dan Rusya'ya darbe üstüne darbe! 'Cehenneme hoş geldin'

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Rus işgal konvoyu Bayraktar ile vurdu: Cehenneme hoş geldin' denildi. Sabahleyin yapılan açıklamalarda da Bayraktar TB2'nin Rus ordusuna akaryakıt ve mühimmat taşıyan büyük bir geminin imha edildiği bildirilmişti.

4 Saat Önce
2022-02-27 09:55:58
Bayraktar'dan Rusya'ya darbe üstüne darbe! 'Cehenneme hoş geldin'

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında Bayraktar TB2 İHA'ları etkin rol üstlenmeye devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Bayraktar TB2 ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, "Rus işgal konvoyu Bayraktar ile vuruldu. Cehenneme hoş geldin" denildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

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Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığı son açıklamasında Rusya'nın 4300 askerini kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı son dakika başlığıyla sabah saatleinde yaptığı açıklamada daBayraktar TB2'nin Rus ordusuna ciddi miktarda yakıt, yağ ve mühimmat taşıyan büyük bir yük trenini imha ettiğini açıkladı.

 

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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin güneyindeki Herson şehrine giren Rus işgal konvoyunun Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak yok edildiğini duyurdu. Mesajda, "#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.

"Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ise, önceki gün Türk SİHA'larıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri çekmişti. Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar" ifadelerini kullanmıştı .

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