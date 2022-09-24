Batırel: Rusya elinde kalan doğal gazı Türkiye'ye verecek; biz de Avrupa'ya satacağız

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Rusya'nın, 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye'ye vereceğini, Türkiye'nin de gazın bir kısmını Avrupa'ya satacağını iddia etti.

Batırel, bugünkü yazısında, "Rusya Avrupa'ya satmadığı ve depoları ağzına kadar dolu olduğu için elinde kalan 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye'ye verecek. Bu gazın bir kısmını biz indirimli olarak kullanacağız geri kalan kısmını Avrupa'ya satacağız. Gıdadan sonra enerji köprüsü olacağız. Hem Türkiye, hem Rusya büyük kazanç elde edecek. ABD bu uygulamaya tavır koyarsa AB'yi karşısında bulacak. Ayrıca Rusya'dan ithal ettiğimiz doğalgazın %25'ini ruble ile ödeyeceğiz, cari açıkta en az 5 milyar dolarlık azalma sağlayacağız..." ifadesini kullandı.

Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili olarak da "Faiz indi ama kurlar aşırı yükselmedi. Niye? Bir defa dolar/TL tarihî zirvesini test etti. Aslında kuru bilerek bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar... Merkez Bankasının rezervleri 115 milyar dolara dayandı. Piyasada yakında 20 Aralık 2021'de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum. Bu tamamen benim şahsi beklentim. 1-2 hafta çok kritik. Körfez yatırımları deyin, ABD'den F-16 satışı deyin, varlık fonu şirketlerinin Körfez ülkeleri tarafından büyük talep göreceği deyin, ne derseniz deyin, dolardan büyük kaçışın ayak sesleri duyulmaya başladı" ifadesini kullandı.