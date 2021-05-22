'Batılı ülkeler ne yazık ki gaspçı Siyonist rejimi desteklediler'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Dünya halklarının Filistin halkına olağanüstü desteği ve dayanışması vardı ancak bazı Batılı ülkeler bu olay karşısında ne yazık ki yanlış tavır sergilediler ve hatta gaspçı siyonist rejimi desteklediler' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı sessiz kalan Arap ülkelerini ve onlarca çocuk ve kadının da hayatını kaybettiği saldırıları destekleyen ABD gibi bazı Batı ülkelerini eleştirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını, "Filistinlilerin zaferi" olarak niteleyen Ruhani, "Filistin halkının siyonist rejimle son karşılaşmasında anavatanlarından ayrılmak zorunda bırakılanlar dahil tüm Filistinlilerin benzeri görülmemiş dayanışmasına ve birliğine tanık olduk. Kazandıkları bu zaferden dolayı onları kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı sessiz kalan Arap ülkelerini ve onlarca çocuk ve kadının da hayatını kaybettiği saldırıları destekleyen ABD gibi bazı Batı ülkelerini eleştiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Dünya halklarının Filistin halkına olağanüstü desteği ve dayanışması vardı ancak bazı Batılı ülkeler bu olay karşısında ne yazık ki yanlış tavır sergilediler ve hatta gaspçı siyonist rejimi desteklediler. İslam ülkeleri saldırılara karşı iyi pozisyon alsa da Arap dünyasından daha güçlü tutum ortaya koyması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Bazı Arap ülkeleri, krizin son günlerine kadar sessiz kaldı."

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda dün yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.