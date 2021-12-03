Batı Trakya’daki Türk köylerinde PKK propagandası!

Batı Trakya Gümülcine’nin Yaka bölgesindeki bazı köylerde sokaklara bölücü terör örgütü PKK/YPG yanlısı el ilanları atıldı. Köyün farklı yerlerine atılan el ilanlarının Türkçe ve Yunanca olduğu görüldü.

Gümülcine'nin Sendelli köyünde bugün Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK/YPG propagandası içeren el ilanları bulundu.

Propaganda mesajlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atıldığı bildirildi. Söz konusu el ilanları köydeki Türkler tarafından bulundu. Köyün farklı yerlerine atılan el ilanlarının Türkçe ve Yunanca yazıldığı görüldü.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BATI TRAKYA'DA PROPAGANDA!

El ilanlarında Türkçe olarak yer alan sloganda; “Çağrı Türk faşizmini yıkalım ve gerillanın yanında olalım.” yazdığı öğrenildi. Yunanca yazılmış el ilanında ise “Her kadın özgür hissedene kadar – Kuzey Suriye'de yaşasın silahlar” sloganına yer verildi.

El ilanlarında, terör örgütü destekçisi olduğu bilinen Riceup4 Rojava örgütünün logosu yer alıyor. Batı Trakya'da Türk köylerine Kuzey Suriye'deki terör örgütü destekçisi el ilanlarının atılması bölgedeki terör örgütü yandaşlarının provokatif eylemlere soyunmuş olması akıllara ‘'Batı Trakya Türklerine yönelik bir eylem hazırlığı mı var?'' sorusunu getirdi.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.