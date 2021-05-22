Batı Trakya’da Filistin’e destek gösterisi

Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde, Filistin’e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye, çok sayıda İskeçeli Türk ve Yunan katıldı.

Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde, Filistin'e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe il örgütü öncülüğünde gerçekleştirilen gösteriye, çok sayıda İskeçeli Türk ve Yunan katıldı.



Şehir meydanındaki tarihi saat kulesinin önünde gerçekleştirilen eylemde göstericiler, ellerinde “Filistin'e özgürlük”, “Kahrolsun İsrail Siyonizmi” ve “İsrail ordusu dışarı” yazan pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak Gazze'deki saldırıları kınadı ve Filistin halkına destek çağrısında bulundu.



Gösteriye katılan SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Filistin'de İsrail tarafından yapılan katliama dikkati çekmek için yapıldığını söyledi.



İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullanarak soykırım gerçekleştirdiğini, çağdaş dünyanın ise buna tepkisiz kaldığını ifade eden Zeybek, “Nedense çağdaş dünya, gözü önünde gerçekleşen bu soykırıma tepki göstermedi, sessiz kaldı. Biz de buna dikkati çekmek ve Filistin'de yaşananlara dur demek için böyle bir eylem düzenledik. Filistin halkının acısının bitmesi için ilan edilen ateşkesin devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.



Gösteriye ayrıca, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve azınlığın çeşitli kesimlerinin temsilcileri de katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.