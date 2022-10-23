Batı Şeria ve Kudüs patlamaya hazır!

İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik vahşi saldırıları devam ediyor. Filistin halkı ise Batı Şeria kentlerinde İsrail askerlerine kök söktürüyor. FİMED Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ebu Takiya “Tam bir inançla direnişe sahip çıkılarak Filistin direnişinin sadece Gazze’de olmadığı bütün dünyaya gösterilmiş oldu. Direniş her yerde, Filistin’in her yerinde siyonistlere karşı harekete geçti ve Filistin halkı ayaklandı” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik vahşi saldırıları devam ederken, bu saldırılara karşı Filistin halkı ve direniş gruplarının yaptığı eylemlerde artıyor. Batı Yaka ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler hakkında Doğruhaber'e değerlendirmelerde bulunan Filistin İletişim ve Medya Derneği (FİMED) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ebu Takiya önemli açıklamalarda bulundu.

İLHAK PLANI DİRENİŞ ENGELİNE TAKILDI

Batı Yaka'da bugün gösterilen direnişin, aslında yıllardır devam eden bir baskı ve işgal politikasının meyvesi olduğunu belirten Ebu Takiya, “İşgalci israil, Filistinlileri her yerde hedef aldı. Evlerde, sokaklarda, okullarda saldırılar gerçekleştirdi. Filistinlilerin evlerine ve topraklarını gasp etti. Durmadan artan bu baskı ve saldırılar karşısında yeni bir dönem yaşanıyor” dedi.

Ebu Takiya, 2020 yılında ABD Başkanı Trump öncülüğünde bir ilhak planı girişimi yapıldığını hatırlatarak, “Filistin'in başkenti Kudüs, siyonist rejimin sözde başkenti ilan edildi. İlhak planı çerçevesinde Batı Şeria'nın yaklaşık otuz beşi işgalcilere bırakılacaktı. Bütün bunlara Filistin halkının gösterdiği bir direniş oldu. Filistin halkı zaten her şartta direnişini sürdürdü. Ancak son dönemlerde özellikle 2021 yılı ve bu yılın başlarından beri Filistinli Direniş Hareketleri de farklı eylemler gerçekleştirmeye başladı.

SEYFÜL KUDÜS BİR DÖNÜM NOKTASI

2021 yılında yaşanan Seyful Kudüs operasyonu Filistin direnişi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ebu Takiya, “Bu operasyonla Filistin halkının direnişe olan güveni en üst seviyeye çıktı. Tam bir inançla direnişe sahip çıkılarak Filistin direnişinin sadece Gazze'de olmadığı bütün dünyaya gösterilmiş oldu. Direniş her yerde, Filistin'in her yerinde siyonistlere karşı harekete geçti ve Filistin halkı ayaklandı” açıklamasında bulundu.

BATI YAKA'DA YENİ BİR DİRENİŞİN SESLERİNİ DUYUYORUZ

Ebu Takiya, bugün yaşanan sürecin o direniş günlerinin meyvesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Filistin halkının Gazze içinde kuşatılmış bir direnişin dışına çıkarak Batı Yaka ve Kudüs'e doğru yaydığı bu direniş hareketi karşısında işgalci israil korkuya kapıldı. Buna karşılık Siyonist çete daha vahşi bir saldırganlık içine girdi. Ancak siyonist rejimin kendini beğenmiş bir şekilde gerçekleştirdiği bu politika ahmaklığını ortaya çıkarmış oldu. İşgal rejiminin, Batı Şeria ve Kudüs civarında bazı bölgeleri kuşatma altına alması ve vahşi biçimde yaptığı saldırılar karşısında Filistin halkı sessiz kalamazdı. Bu yaşananlara karşı direniş geri adım atamazdı. Siyonistlerin bu vahşiliğinin bir bedeli olsun diye, Filistin halkı ve direniş grupları, canları ve varlıkları pahasına savaştılar, savaşıyorlar. Bu yılın başından beri 170 Filistinliden fazlası şehid oldu. Bunların 40'dan fazlası çocuktu. Bu bile Siyonist çetenin vahşiliğini göstermeye yeterli. Tüm bu yaşananlarla birlikte, Batı Yaka'da yeni bir direnişin seslerini duyuyoruz.

DİRENİŞ HER GEÇEN GÜN YAYILIYOR

İşgalci israil'in daha vahşi saldırılar ile direnişi bitirebileceğini sandığını vurgulayan Ebu Takiya, “Ama bunun aksine Filistin halkı daha çok birlik olmaya gidiyor. Yıllardır Siyonist rejim ve farklı istihbarat örgütleri özellikle Batı Yaka bölgesinde direnişi bitirmeye yönelik planlar yapıyorlar. .